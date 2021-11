E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fitch considera que o aumento da poupança das famílias poderá dar "uma importante proteção" face à subida acelerada da inflação. Com as poupanças a aumentar durante a pandemia, a agência de notação financeira diz que as famílias não terão uma queda nos rendimentos nem será preciso reduzir o consumo interno."[A poupança elevada das famílias na Europa e nos Estados ...