A produção de bens de consumo caiu 28,9%, de bens de capital desceu 26,6% e a de bens intermédios contraiu 15,6%. Bens de consumo não duradouro viram a sua produção contrair 11,9% e bens energéticos 4,8%.Se alargarmos o espectro para os 27 países que compõem a União Europeia a queda é ligeiramente maior: 17,3% no mesmo período.Estas são as maiores contrações mensais registadas desde o início pelo Eurostat, muito superiores às quedas de 3% e 4% verificadas em 2008 e 2009, na altura da grande crise financeira.Em termos homólogos, o volume da queda é superior, com a produção industrial a contrair 28% na Zona Euro e 27,2% na União Europeia, superando também as maiores reduções de sempre.O índice de produção industrial caiu em todos os Estados-membros, com as maiores quedas a registarem-se na Hungria (-30,5%), Roménia (-27,7%) e Eslováquia (-26,7%). A queda em Portugal foi ligeiramente superior à média da Zona Euro e da União Europeia.