Quase 60% das medidas do PRR só na próxima legislatura

Quase 60% das metas e objetivos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), indicadores dos quais dependem os desembolsos da 'bazuca' europeia, ficam para finalizar depois das legislativas de 2023.Segundo contas feitas pelo Expresso , embora a maior fatia dos desembolsos dos fundos europeus a Portugal (mais de 8 mil milhões de euros) deva chegar ao país até ao final de 2023, a maioria das medidas só estarão concluídas depois desse ano.O semanário escreve que o Governo está preocupado com eventuais atrasos na execução completa das medidas e por isso algumas medidas foram empurradas para os últimos anos do período de execução do plano, como a regulação das plataformas digitais ou o novo regime de insolvência. Isto porque sem a execução dos compromissos o dinheiro não é libertado e há medidas que dependem do aval do Parlamento, onde o Ps não tem maioria.