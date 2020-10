Recuperação da economia portuguesa abranda em setembro

A Síntese Económica de Conjuntura, divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, revela que a recuperação da economia portuguesa abrandou em Setembro. A comparação é feita em relação aos meses de Verão, quando a economia ganhou algum fôlego depois do choque inicial da pandemia.



"Em Portugal, não considerando médias móveis de três meses, a informação disponível revela uma contração progressivamente menos intensa da actividade económica entre junho e setembro". No entanto, o mês de setembro assinala também um "ritmo de recuperação (…) mais lento (…) que nos meses anteriores", a par de uma queda na confiança dos consumidores, que está agora "significativamente abaixo dos níveis pré-pandemia".



Recorde-se que a evolução epidemiológica da covid-19 em Portugal deteriorou-se com a chegada de setembro, o que poderá estar relacionado com o agravamento dos sinais económicos. Da mesma forma, o boletim agora publicado pelo INE sugere que a recuperação do PIB no terceiro trimestre deste ano (ainda não conhecida) poderá ter sido afectada pelo nono mês do ano.



Já o indicador de atividade económica, que "aumentou entre maio e agosto, após as reduções significativas registadas nos dois meses anteriores e do mínimo histórico da série atingido em abril", também deverá apresentar uma desaceleração em setembro (valores ainda não são conhecidos), em linha com o que aconteceu na zona euro, onde "prolongou o perfil de recuperação, embora a um ritmo mais lento".





O INE observa ainda que, em Portugal, "o montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais de pagamento automático na rede multibanco diminuiu 4,5% em setembro, em termos homólogos, após ter registado um decréscimo de 8,1% em agosto."



(Notícia atualizada às 12h13)