Reino Unido com o crescimento mais moderado desde 2012

O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 1,2% no primeiro trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano passado, revelou esta sexta-feira, 27 de Abril, o instituto de estatísticas do país. Este é o ritmo mais lento desde 2012, adianta a Bloomberg.

Em cadeia, o crescimento do PIB britânico abrandou para 0,1% nos primeiros três meses deste ano, o pior desempenho desde o final de 2012. Esta leitura ficou aquém do esperado pelos economistas consultados pela Bloomberg, que apontavam para um crescimento de 0,3%.