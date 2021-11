Rendimento das famílias em Portugal está ainda mais longe da média da OCDE

O rendimento disponível das famílias em Portugal ficou no primeiro trimestre deste ano ainda mais longe da média da OCDE. Apesar da perda de rendimentos provocada pela pandemia ter sido contida em Portugal, e de estar até já totalmente recuperada, o país ficou para trás em relação aos pares. Os dados foram publicados esta quinta-feira pela OCDE, no relatório "Covid-19 e bem estar – Vida na pandemia".



Esta é uma das conclusões de um documento que mostra como a pandemia teve reflexos em várias dimensões da vida das sociedades, desde impactos financeiros, a efeitos na saúde, na esperança média de vida, e até nos modos de comunicação.

Segundo o documento, o rendimento disponível, per capita, das famílias em Portugal ficou nos primeiros três meses deste ano precisamente no mesmo nível que tinha no último trimestre de 2019 – imediatamente antes de estalar a crise da covid-19. A OCDE calcula uma melhoria per capita de 6% face ao nível de 2007.

Depois, no segundo trimestre de 2020, que coincide com o momento da primeira vaga de infeções no país e do primeiro confinamento estrito, registou uma pequena descida: passou a estar apenas 3% acima do nível que tinha em 2007. Nos trimestres seguintes esta perda foi totalmente recuperada, tendo chegado a 2021 com os mesmos 6% acima do nível de 2007.

A questão é que nos restantes países da OCDE, que já partiram em 2019, em média, de uma posição mais favorável do que a portuguesa, houve entretanto uma melhoria mais significativa dos rendimentos disponíveis. No último trimestre de 2019, a média per capita das famílias da OCDE era de um rendimento disponível 15% acima do nível de 2007. No segundo trimestre de 2020 esta média já estava 20% acima dos valores de 2007. E no primeiro trimestre deste ano atingiu 25%. O resultado é que no primeiro trimestre deste ano Portugal perdeu posição relativa face à média da OCDE.







Para amparar as famílias durante a pandemia, a generalidade das economias desenvolvidas implementou medidas de apoio aos rendimentos e ao emprego, mas a dimensão dos apoios foi bastante variável. "Os apoios públicos ajudaram a suportar o nível médio de rendimentos das famílias em 2020 e travaram a maré do desemprego, apesar do número médio de horas trabalhadas ter caído arbuptamente, e de quase uma em cada três pessoas reportar pelo menos uma dificuldade financeira", lê-se no relatório.

O relatório da OCDE mostra também, por exemplo, que a percentagem de pessoas em Portugal que diz ter níveis de satisfação muito baixos em relação às suas condições de vida aumentou em 2020 – uma apreciação que não reflete apenas questões económicas ou financeiras, mas também de bem estar emocional. Ainda assim, em Portugal, comparativamente à média da OCDE, há menos pessoas que se sentem esquecidas pela sociedade.