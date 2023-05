Só o investimento penalizou economia no primeiro trimestre. PIB cresceu 1,6%

O investimento foi a única componente do PIB a penalizar o crescimento da economia no primeiro trimestre deste ano, que avançou 1,6% face aos últimos três meses de 2022, confirmou o INE.Nas contas nacionais trimestrais divulgadas nesta quarta-feira, 31 de maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou os dados que tinha divulgado na sua primeira estimativa para o primeiro trimestre de 2023: a economia avançou 1,6% em cadeia (ou seja, face ao trimestre anterior) e 2,5% em termos homólogos.O INE apresenta agora mais informação e, de acordo com os dados do gabinete de estatística, é possível perceber o que aconteceu na economia portuguesa. Todas as principais componentes do PIB cresceram, com uma exceção: o investimento.No primeiro trimestre de 2023, a Formação Bruta de Capital (FBC), ou seja, o investimento, recuou 5,5% face aos três meses anteriores, depois de no final do ano passado ter crescido 4%, devido à variação de existências, explica o INE.Foi esta grande componente do PIB que contribuiu para que a procura interna tivesse sido negativa (-0,8%) no primeiro trimestre, já que as despesas de consumo final (que inclui famílias e Estado) recuperou 0,3% face aos últimos meses de 2022.Assim, a principal força da economia no primeiro trimestre veio das exportações, que cresceram 6,8% face ao final de 2022 e atenuaram o impacto no PIB das importações, que avançaram 1,3%.Dentro da FBC, a formação bruta de capital fixo recuou 0,8%. Destaque para o investimento em equipamento de transporte, que subiu 24,2% e outras máquinas que avançou 1,5% em cadeia. Por outro lado, o investimento em construção caiu 6% e em produtos de propriedade intelectual diminuíram 0,5%.Dentro das despesas de consumo, as famílias gastaram mais 0,4% do que no final de 2023, enquanto a das Administrações Públicas caiu 0,3%.Em comparação com o trimestre anterior, os diferentes efeitos das componentes para o crescimento da economia inverteram-se.Dentro da procura interna, o contributo do investimento passou a negativo (depois de ter sido positivo no último trimestre de 2022) e o do consumo das famílias passou a positivo, depois de ter sido negativo.O mesmo aconteceu com as exportações, que passaram a ser positivas depois de terem sido ligeiramente negativas em -0,1%. Já as importações aceleraram face ao quarto trimestre de 2022, ao crescer 1,3%.(Notícia atualizada com mais informação às 12:51)