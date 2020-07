Taxa de inflação foi de 0,1% em junho

A taxa de inflação fixou-se em 0,1% em junho segundo o relatório publicado esta sexta-feira, 10 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Esta variação homóloga representa uma melhoria de 0,8 pontos percentuais relativamente ao valor do índice de preços no consumidor registado em maio.Representa ainda uma revisão ligeiramente em baixa face à variação homóloga de 0,2% avançada pelo mesmo INE na estimativa rápida divulgada no passado dia 30 de junho.Já o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) teve uma variação de 0,2% em junho comparativamente com o mesmo período do ano passado, uma taxa superior em 0,6 pontos percentuais à que havia sido verificada em maio.Em termos desagregados, o grupo de produtos alimentares não transformados teve uma variação homóloga de 5,2% em junho (mais 0,2 pontos do que os 5% de maio). Apesar de se manter em valores negativos, também o índice relativo aos produtos energéticos apresentou teve uma evolução favorável com uma variação homóloga de -7,4% (que compara com os -10,9% registados em maio).Já no que diz respeito à variação em cadeia, o índice de preços no consumidor passou de -0,4% em maio para 0,9% em junho (em junho do ano passado a variação mensal havia sido nula). A variação em cadeia conseguida pelo setor dos transportes (2,3%) foi a que teve um contributo mais positivo para a inflação em junho.Quanto ao índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), foi registada um crescimento de 0,2% em junho face ao período homólogo, uma variação superior em 0,8 pontos percentuais ao que fora observado em maio deste ano. Esta variação ficou 0,1 pontos percentuais aquém da estimativa que o Eurostat divulgou para o conjunto da Zona Euro.Em relação à variação mensal do IHPC, verificou-se uma subida de 1,2% em junho face ao mês anterior (a variação em cadeia em maio foi de -0,2%).(Notícia atualizada)