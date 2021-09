Turismo e produção automóvel podem limitar retoma, alerta Fórum para a Competitividade

lê-se na nota de conjuntura de agosto divulgada esta quarta-feira pelo Fórum para a Competitividade. Essas limitações são sobretudo significativas tendo em conta que "o PIB português é o dos mais atrasados da zona euro em termos de recuperação". Uma das limitações apontadas pelo Fórum para a Competitividade prende-se com o setor do turismo. A diminuição da procura externa, devido à covid-19, fez com que as dormidas de não residentes registassem uma quebra de 67,6% face aos valores de há dois anos e as perdas só não foram maiores devido ao turismo interno, que subiu 6,4% em julho.



O Fórum para a Competitividade diz que, "para os próximos meses, é de esperar que prossiga esta recuperação dual: muito melhor em relação ao mercado interno do que o mercado externo". "No entanto, o pico da procura turística já terá passado, pelo que o contributo para o PIB será limitado", alerta.



A puxar para trás no crescimento da economia portuguesa está também a produção automóvel. O Fórum para a Competitividade refere que "a indústria automóvel está a ressentir-se da falta de componentes, com interrupção ou diminuição da laboração nestes meses". "Em particular, a Autoeuropa só deverá retomar a atividade no início de setembro", acrescenta.



O documento alerta que "o indicador diário de atividade, calculado pelo Banco de Portugal, confirma este abrandamento no terceiro trimestre", depois de esse indicador, que retrata em tempo quase real a evolução da economia portuguesa, ter diminuído face à semana anterior.



os trimestres seguintes, é "previsível" que haja uma subida no número de insolvências, que cresceram 10,9% entre abril e junho e ficaram acima da média europeia."Os bons resultados da vacinação, a par da estabilização de novos casos, permitem algum optimismo sobre o desconfinamento anunciado, mas tendo sempre presente as incertezas que envolvem o Covid", conclui.