UBS vê Portugal mal colocado para manter forte crescimento

Bloomberg

Os economistas do banco de investimento suíço colocam a Irlanda e a França como os países mais bem preparados para manter um forte crescimento do produto interno bruto (PIB). Portugal apenas surge à frente da Grécia.

Os economistas analisaram seis indicadores para elaborar o ranking das perspectivas de crescimento no longo prazo em dez países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália e Portugal.

As perspectivas para Portugal são penalizadas pelos dados demográficos, sendo o país com maior perda de população estimada para 2030 e com a população activa mais envelhecida nessa data. Também no capítulo do investimento, Portugal apresenta indicadores modestos nos anos analisados. O cenário apenas melhora no que toca à produtividade do trabalho, embora o indicador da produtividade total dos factores de produção também seja dos mais baixos.

A Irlanda brilha ao liderar em quatro dos seis indicadores e lidera o ranking. Segue-se a França, que beneficia da liderança em investimento intangível e apresenta bons resultados nos indicadores demográficos – apesar da população activa na Zona Euro dever cair 6% até 2030, em França deverá assistir-se a uma estabilização.

O relatório indica que a imigração terá de aumentar quase oito vezes para compensar a quebra estimada para a população activa.

Ranking

1- Irlanda

2- França

3- Bélgica

4- Holanda

5- Alemanha

6- Áustria

7- Espanha

8- Itália

9- Portugal

10- Grécia