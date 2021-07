Vendas na indústria registam subida homóloga de quase 40% em maio

O índice de volume de negócios na indústria registou uma variação homóloga nominal de 37,3% em maio deste ano, desacelerando face aos 53,7% no mês precedente, de acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatística).A entidade acrescenta que os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo cresceram 26,3% e 56,3% (35,6% e 86,4% em abril), respetivamente."Os aumentos acentuados refletem um efeito base, dado que a comparação incide em meses muito afetados pela pandemia", diz a mesma nota.Comparando maio de 2021 com maio de 2019, os índices total, do mercado nacional e do mercado externo, foram inferiores em, respetivamente, 6,1%, 4,8% e 7,9%. Tendo por referência abril de 2021 face a 2019, as taxas de variação foram +1,5%, -1,3% e +5,4%, pela mesma ordem.No mesmo setor, o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas registaram crescimentos homólogos de 0,7%, 7,5% e 22,1%, respetivamente (0,1%,8,2% e 31,0% no mês anterior, pela mesma ordem).