Volume de negócios na indústria portuguesa com menor queda desde setembro

A indústria portuguesa continuou em terreno negativo no mês de fevereiro, mas a queda homóloga foi a mais branda desde setembro do ano passado.

De acordo com os dados hoje publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, o índice de volume de negócios na indústria registou uma queda homóloga nominal de 2,8% em fevereiro, bem menos que a descida de 8,9% registada em janeiro.

Sem o agrupamento de energia, as vendas recuaram 4,2%, cerca de metade da queda de janeiro (-8,1%).

A descida do índice geral foi a mais ténue desde setembro, mês em que o volume de negócios na indústria recuou 1,5%. Mas em setembro do ano passado Portugal não estava em confinamento, ao contrário do que aconteceu em fevereiro.

O índice referente ao mercado nacional contraiu 2,4% (contra -5,8% em janeiro), enquanto o índice relativo ao mercado externo diminuiu 3,4% (contra -13,2% em janeiro).



Segundo o INE, o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas apresentaram variações homólogas de -2,5%, 0,3% e -11,2%, respetivamente (-2,7%, -1,7% e -7,1% em janeiro).