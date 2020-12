Wall Street vê salto no PIB global em 2021 apesar de arranque de ano difícil

Os maiores bancos de Wall Street preveem um início de ano difícil para a economia mundial abalada pelo coronavírus, mas apostam numa recuperação com a chegada das vacinas e mais estímulos orçamentais.



Depois da recessão mais profunda desde a Grande Depressão, 2021 começará frágil, já que 2020 termina com aumento dos casos de coronavírus e novas ondas de restrições.





Os mais otimistas são os analistas do Morgan Stanley, que projetam uma expansão de 6,4% no próximo ano e mantêm a expectativa de recuperação em forma de V. Os economistas do Citigroup estão menos confiantes e preveem um crescimento de 5%.





Ambos os resultados representam uma drástica melhoria em relação à queda de 4,4% prevista pelo Fundo Monetário Internacional para a economia global em 2020.

O consenso é que, mesmo com uma recuperação, o emprego e a inflação continuarão sob pressão na maior parte do mundo, obrigando bancos centrais a manterem as suas políticas de alívio monetário ao longo do ano.

Confira os destaques das perspetivas para 2021 publicadas recentemente. As previsões têm como base a paridade do poder de compra.

Pesquisa Global do Bank of America

Previsão de crescimento: 5,4%.

Esperamos um início de ano difícil, já que muitos países enfrentam surtos de Covid. No entanto, uma combinação de estímulo orçamental e ampla distribuição de vacinas deve impulsionar o crescimento em meados do ano. Apesar da recuperação, a inflação global provavelmente permanecerá baixa e muitas taxas de juros devem permanecer estacionadas perto de zero.

Citigroup

Previsão de crescimento: 5%

O cronograma assíncrono para regressar ao PIB anterior à Covid é um obstáculo para a recuperação em 2021. Mas os projetos que parecem estabilizado, em conjunto com a descoberta de vacinas, potencialmente fornecem terreno sólido para o crescimento futuro. Ainda assim, o PIB perdido com a pandemia não deverá recuperar.

A descoberta de vacinas servirá como impulso, mas não antes de 2022, em parte por causa dos atrasos esperados na distribuição em mercados emergentes.

Goldman Sachs

Previsão de crescimento: 6%

Assim como a economia global recuperou rapidamente (embora parcialmente) dos lockdowns na primavera, esperamos que a fraqueza atual dê lugar a um crescimento muito mais forte quando as restrições europeias terminarem e uma vacina estiver disponível.

JPMorgan Chase

Previsão de crescimento: 5,8%

O ritmo de crescimento global deve diminuir drasticamente, com queda do PIB dos EUA e da Europa à medida que iniciamos o novo ano. Mas as perspetivas para o próximo ano melhoraram, pois os ensaios de vacinas bem-sucedidos aumentam a confiança de que o vínculo entre contenção do vírus e a mobilidade será rompido em breve.

Morgan Stanley

Previsão de crescimento: 6,4%

Após uma recuperação em forma de V para níveis pré-Covid 19, a economia global ascenderá para o seu caminho pré-Covid no segundo trimestre de 2021. Tanto mercados desenvolvidos como emergentes conduzirão esta próxima fase de reflação global.

Mesmo com o crescimento acelerando outra vez rapidamente em direção à tendência, as políticas permanecerão extremamente acomodatícias, lançando as bases para um avanço da inflação.