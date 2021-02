18 dias depois, Portugal deixa de ser país com mais novos casos por milhão de habitantes

Portugal deixou sábado de liderar a tabela mundial em novos casos de covid-19 por milhão de habitantes, baixando para o terceiro lugar.A quebra de 41,2% nos contágios registados nos últimos sete dias permitiu a Portugal deixar o estatuto de país do mundo com mais casos em relação à população. O país liderava a tabela desde 19 de janeiro.E os dados divulgados este domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS) acentuam a tendência de desaceleração da pandemia em Portugal, com o número de novos casos nos últimos sete dias a diminuir 46,7% face ao domingo passado.Segundo os dados do Our World In Data, Montenegro é agora o país com mais novas infeções por milhão de habitantes, com uma média móvel a sete dias de 804,52 novos casos por milhão de residentes. Segue-se Israel, com um valor de 772,32 e Portugal, com 712,95.A 31 de janeiro, Portugal liderava com 1.181,42 casos por milhão de habitantes, à frente de Montenegro e Israel, com 760,39 e 759,74, respetivamente.No que concerne aos óbitos devido a covid-19 por milhão de habitantes Portugal ocupa a segunda posição desde 2 de fevereiro, altura em que o pequeno principado do Mónaco superou a média de mortes em relação à população de Portugal.Entre 21 de janeiro e 1 de fevereiro Portugal foi simultaneamente o país de todo o mundo com mais novos casos e mortes por milhão de habitantes.