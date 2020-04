Como a economia pode ficar depois do “lockdown”

O banco de investimento ING elaborou quatro cenários para tentar balizar o que pode acontecer à economia depois do “lockdown”. Muito vai depender da forma como as medidas de confinamento forem sendo retiradas, indicam os especialistas.

1 Cenário base





Hipóteses assumidas

•

Confinamento termina no verão;

•

Distanciamento social permanece por 6 a 12 meses;

•

Tráfego mundial continua restrito;

•

Surto no inverno é gerível;

•

Teletrabalho quando possível.



Saúde pública

•

Testes em escala dão melhores dados;

•

Melhor controlo de contactos evita novo lockdown;

•

Progressos na vacina, mas só disponível em 2021;

•

Melhoria na saúde evita tanto tempo de hospitalização.



Impacto no PIB

Este é o cenário base assumido pelo ING. É uma hipótese que parece começar a verificar-se: assume que as medidas de confinamento estão a surtir algum efeito e que conseguem aplanar a curva dos novos infetados, mas não chegam para descansar. Neste caso, é de esperar que alguns países comecem a retirar algumas das medidas no terreno, porque o custo social e económico é elevadíssimo. Neste momento, a Áustria, a Dinamarca e a República Checa começaram a anunciar o relaxamento progressivo do confinamento. Se assim for, a recuperação será em "U", com a zona euro a cair 5% este ano.



2 Mau inverno



Hipóteses assumidas

•

Confinamento termina mas regressa no inverno;

•

Distanciamento social por 12 meses;

•

Tráfego mundial continua restrito;

•

Surto no inverno não gerível;

•

Teletrabalho quando possível.



Saúde pública

•

Testes suficientes, novo surto aparece;

•

Só uma pequena percentagem da população ficou imunizada;

•

Progressos na vacina, mas só disponível em 2021;

•

Segundo surto é pior que o primeiro.



Impacto no PIB

É uma variante da primeira hipótese, mais negativa. Assume que o próximo inverno traz um novo surto de covid-19 e que por isso a maior parte das economias se vê forçada a regressar ao confinamento. Neste caso, a recessão será em "W", as economias voltam a contrair no final deste ano e mantêm-se muito fracas no arranque de 2021. Mesmo admitindo que a experiência permitiria lidar melhor com a segunda vaga de confinamento, neste cenário os custos económicos são maiores do que no base. Depois de uma recessão de 5,8% este ano, em 2021 a zona euro só registará um crescimento de 0,5%.



3 O melhor



Hipóteses assumidas

•

Confinamento termina no verão;

•

Distanciamento social desaparece durante o verão;

•

Tráfego mundial quase normal;

•

Surto de inverno pouco provável;

•

Negócios e comércio normalizam.



Saúde pública

•

Parte significativa da população está imunizada;

•

Tempo mais quente leva a queda de casos no verão;

•

Vacina chega à população mais cedo do que o previsto;

•

Imunidade ao vírus será duradoura.



Impacto no PIB

Este cenário é o melhor que se consegue vislumbrar, tendo em conta o que já se sabe. Serve sobretudo para balizar o que aí vem. Assume-se que será possível regressar rapidamente à normalidade, com os negócios e o comércio a retomar e imaginando que o vírus não regressa em força no próximo inverno, seja porque uma parte relevante da população ficou imunizada, seja porque as medidas de contenção funcionam melhor. Mesmo assim, a perda económica já registada implica uma recessão este ano, com um crescimento mais acentuado no próximo. Seria a desejada recessão em "V".



4 O pior



Hipóteses assumidas

•

Confinamento quase inalterado até final do ano;

•

Distanciamento social até 18 meses;

•

Tráfego mundial continua restrito;

•

Surto no inverno não gerível;

•

Teletrabalho quando possível.



Saúde pública

•

Países não conseguem testar o suficiente;

•

Testes de imunidade não disponíveis em larga escala;

•

Vacina indisponível até 18 meses;

•

Imunidade de curta duração.



Impacto no PIB

É uma hipótese muito negativa e que o ING diz que é, neste momento, improvável. Neste cenário, assume-se que as medidas de confinamento continuam no terreno até ao final deste ano e que a normalidade só começa a regressar a partir do segundo trimestre de 2021, quando a vacina for desenvolvida e estiver disponível em escala. Esta hipótese daria origem à maior recessão alguma vez registada, com uma recuperação em "L". Ou seja, depois da contração, levaria muito tempo até a atividade económica recuperar. A maior parte das economias só regressaria a níveis pré-crise em 2023.