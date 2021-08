Covid-19: Cerca de 29 mil pessoas vacinadas hoje, a maioria jovens entre 12 e 17 anos

No sábado, até às 18:30, tinham sido vacinadas mais de 76 mil pessoas, das quais mais de 60 mil jovens entre os 12 e os 17 anos.A coordenação da operação nacional de vacinação contra a covid-19 anunciou na sexta-feira que a partir deste dia as pessoas podiam vacinar-se em qualquer centro de vacinação de Portugal continental desde que obtenham uma senha digital para a modalidade "Casa Aberta" (sem marcação por autoagendamento).Passou igualmente a ser possível escolher o centro de vacinação para a toma da segunda dose da vacina, mas essa opção tem de ser feita logo no dia em que se recebe a primeira dose.De acordo com o mais recente relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal tem 72% da população residente com o ciclo vacinal completo e 80% com pelo menos uma dose da vacina.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.721 pessoas e foram contabilizados 1.034.947 casos de infeção, segundo dados atualizados da DGS.