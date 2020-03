315 mil trabalhadores a recibo verde em risco de não receber subsídio em abril

O formulário para efetuar o pedido de apoio à Segurança Social só fica disponível esta quarta-feira, o que remete para maio a chegada do primeiro pagamento aos trabalhadores a recibos verdes, escreve esta terça-feira o jornal Público.

Os trabalhadores independentes só esta quarta-feira, 1 de abril, terão disponível no site da Segurança Social Direta o formulário necessário para poderem recorrer ao subsídio disponibilizado pelo Governo para aqueles que tenham tido quebra de rendimentos. Uma vez que a lei prevê que o pagamento ocorra no mês seguinte àquele em que é submetido o pedido, isso significa que antes de maio ninguém receberá nada.





A notícia faz a manchete desta terça-feira do jornal Público e a conclusão é que há 315 mil trabalhadores a recibos verdes em Portugal – tantos quantos, segundo os dados da Autoridade Tributária, apenas têm rendimentos do trabalho independente – que se arriscam, assim, a passar abril sem o apoio extraordinário de 438 euros previsto na lei para ajudar quem enfrenta uma paragem súbita da atividade na sequência da pandemia do coronavírus.