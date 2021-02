Países confinados começam a reabrir. Veja o que se passa e siga os gráficos

À semelhança do que se passa na Alemanha, o Reino Unido deu permissão ao País de Gales e Escócia para reabrir faseadamente as escolas já esta segunda-feira para os alunos até aos sete anos. Em Inglaterra, o mesmo deve acontecer a 8 de março. Segundo Boris Johnson, e à semelhança do que se passa em Portugal, abrir as escolas é a prioridade e deverá ser o primeiro passo no regresso à normalidade. Comparativamente a Portugal, os britânicos têm uma percentagem de testes positivos muito inferior e muito menos internados graves, mas estão muito perto nos novos casos.