Abstenção atingiu recorde acima de 60%. Votaram menos 480 mil portugueses

Com os votos todos contados, a abstenção ficou em 60,5%, muito acima do anterior recorde atingido em 2011 (53,48% na reeleição de Cavaco Silva) e também bem acima do registado nas Presidenciais de 2016 (51,17%).



Lusa Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 00:32







... Não se aproximou dos temidos 70%, mas a abstenção disparou nestas eleições presidenciais, atingindo níveis recorde, sendo que a abstenção também foi a mais baixa de sempre. Com os votos todos contados, a abstenção ficou em 60,5%, muito acima do anterior recorde atingido em 2011 (53,48% na reeleição de Cavaco Silva) e também bem acima do registado nas Presidenciais de 2016 (51,17%). Há cinco anos não tinha ainda ocorrido o recenseamento automático dos emigrantes, que engrossou em 1.208.536 o número de eleitores habilitados a votar nestas eleições, mas esta atualização não explica tudo. Votaram nesta eleição 4.261.209 portugueses, o que significa uma descida de cerca de 480 mil face a 2016 e 231 mil contra 2011. Mesmo olhando apenas para os resultados de Portugal Continental e das ilhas, a abstenção nestas eleições também foi a mais elevada de sempre. Atingiu 54,45%, contra 50,07% em 2016 e 52,49% em 2011.



Um agravamento que mostra os efeitos da pandemia, que levou milhares de portugueses a optar por ficar em casa numa altura em que a propagação do vírus nunca foi tão elevada.



A abstenção ficou também acima das projeções das televisões, que nas sondagens à boca das urnas apontavam para valores abaixo de 60%.



Ainda assim, a abstenção ficou bem abaixo do registado em eleições europeias, onde a taxa já está perto dos 70%.







