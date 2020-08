Alarme soa em França: já há dez mil novos casos de covid-19 em agosto

Leia Também Portugal de novo em contramão na pandemia, agora no bom sentido

As autoridades sanitárias francesas e o governo liderado por Emmanuel Macron já manifestaram preocupação com o recrudescimento da pandemia da covid-19 no país. Esta sexta-feira, foi revelado que nas últimas 24 horas foram detetados 2.288 novos infetados, o valor mais elevado desde finais de maio e uma subida pronunciada face aos 1.604 casos da véspera.Em apenas seis dias, agosto soma já 9.992 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, uma média diária de 1.665 casos. Em todo o mês de julho o país registou 23.118 casos, pouco mais do dobro do já reportado em agosto e a que corresponde uma média de 746 casos por dia.O aliviar das restrições impostas, o período de férias e um menor cumprimento das normas de segurança e distanciamento social, bem como surtos que possam ter origem em turistas estrangeiros, são apontados como fatores para este aumento dos novos casos. As autoridades sanitárias sublinham a maior propagação, em particular entre os jovens adultos.Desde o início da pandemia, França soma mais de 222 mil infetados e 30.324 vítimas mortais, sendo um dos países europeus mais atingidos.As autoridades gaulesas já começaram, aliás, a impor algumas restrições à entrada de cidadão vindos de países ou regiões com elevado número de casos, nomeadamente algumas regiões espanholas.