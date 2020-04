Alemanha anuncia reabertura das escolas a 4 de maio e algumas lojas já na próxima semana

As escolas na Alemanha reabrem a partir de 4 de maio e as lojas a retalho com uma dimensão até 800 m2 começam a abrir portas na próxima semana, o mesmo acontecendo com as concessionárias automóveis e livrarias.