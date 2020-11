André Ventura alerta para perigos económicos de um confinamento total

André Ventura duvida que um confinamento total seja a medida certa para combater a pandemia da covid-19. O deputado do Chega foi recebido esta segunda-feira pelo Presidente da República, numa reunião que, de acordo com o jornal Público, durou apenas dez minutos.À saída do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura abordou a questão, dizendo-se preocupado com o "impacto económico sério" da mesma. O deputado acredita que, a ser imposto, o confinamento total precipitaria o país numa das "maiores crises da história nacional"."O estado de emergência não pode implicar um novo confinamento total como aconteceu em março", defende André Ventura.O presidente do Chega considera também que "independentemente da decisão que venha a ser tomada sobre a regulamentação concreta do estado de emergência", desta vez o Estado não pode exigir que as empresas mantenham os postos de trabalho, como aconteceu durante a primeira vaga. "O Estado vai ter de avançar com um plano, como está a ser feito na Alemanha, para cobrir as perdas destes setores, caso contrário vamos ter uma verdadeira tragédia com falências e os principais setores da atividade económica a entrar em derrocada".André Ventura pronunciou-se ainda contra o recolher obrigatório, uma vez que a sua adoção noutros países não teve os resultados desejados.