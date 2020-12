Após o Natal, 4,9 milhões de pessoas em 109 concelhos obrigadas a recolher às 13:00 este domingo

Leia Também António Costa anuncia corte total das celebrações de ano novo em todo o continente

Uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho;

Confinamento obrigatório para doentes com covid-19 e pessoas em vigilância ativa

Casamentos e batizados limitados a 50 pessoas;

Outros eventos e celebrações limitados a 5 pessoas, salvo se do mesmo agregado familiar;

Horário de encerramento dos estabelecimentos comerciais entre as 20:00 e as 23:00, por decisão do presidente da câmara municipal mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança;

Restaurantes: acesso do público até às 00:00 e encerramento à 01:00; lotação limitada a 50% da capacidade; grupos limitados a 5 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

Proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e, a partir das 20:00, em qualquer loja;

Proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública

Uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho;

Manutenção dos horários dos estabelecimentos (22h00, salvo restaurantes e equipamentos culturais às 22:h30);

Teletrabalho: Desde que as funções em causa o permitam, o trabalhador disponha de condições para as exercer e não estejam em causa serviços essenciais, o teletrabalho é obrigatório

Encerramento do comércio aos fins-de-semana a partir das 13h e abertura a partir das 8h, com exceção dos estabelecimentos que já abriam antes dessa hora, exceto para os seguintes estabelecimentos:

Farmácias; Clínicas e consultórios; Estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 m2; Bombas de gasolina;

A partir das 13h00, os restaurantes só podem funcionar através de entrega ao domicílio.

Proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00 nos dias de semana, com várias exceções;

Dever cívico de recolhimento domiciliário;

Eventos e celebrações limitados a 5 pessoas, salvo se do mesmo agregado familiar

Classificação dos concelhos por risco em vigor de 24 de dezembro até 7 de janeiro

Com o Natal já para trás, as exceções às restrições mais severas que vigoraram nos concelhos com situação epidemiológica mais grave cessam este sábado. Desta forma, este domingo os habitantes dos 109 concelhos em risco muito elevado e extremo estão obrigados a permanecer no domicílio a partir das 13:00.Durante o atual estado de emergência, iniciado às 00:00 de 24 de dezembro e que termina às 23:59 de 7 de janeiro, o Governo decidiu aliviar as medidas durante o período natalício - dias 24, 25 e 26 - mas agravou as restrições para o ano novo.Este domingo, 27 de dezembro, serão cerca de 4,9 milhões de pessoas que residem nos 109 concelhos nos dois níveis de risco mais grave a terem de cumprir o recolher obrigatório entre as 13:00 e as 05:00. Entre os concelhos abrangidos contam-se alguns dos mais populosos, casos de Lisboa, Vila Nova de Gaia, Porto, Braga, Guimarães, Matosinhos e Almada, entre outros.Já no dia de Ano Novo (1 de janeiro) e no fim de semana seguinte (2 e 3 de janeiro) o recolher a partir das 13:00 aplica-seDeixamos em baixo uma listagem das diferentes regras em vigor em cada um dos dias do atual estado de emergência, assim como a lista do nível de restrições aplicável por município.: Neste quatro dias vão vigorar as regras previstas nos últimos estados de emergência para o conjunto do país, as quais estão escalonadas de acordo com o risco de contágio por concelho. Ainda assim, no domingo dia 27 de dezembro, mesmo não havendo limites à circulação entre concelhos, nos municípios incluídos nos dois patamares com maior risco de contágio volta a vigorar o dever de recolher obrigatório às 13:00;: A circulação entre concelhos está proibida a partir das 00:00 e na via pública fica vedada após as 23:00. Os restaurantes vão poder funcionar até às 22:30. Estas restrições, independentemente do escalão de risco.: Durante estes dias, e até às 5:00 da madrugada de 4 de dezembro, não é permitida a circulação entre concelhos, enquanto a circulação na via pública está vedada depois das 13:00. Quanto à restauração, os estabelecimentos podem estar abertos ao público até às 13:00, sendo que depois dessa hora poderão continuar a funcionar mas somente para entregas ao domicílio. Tal como no dia 31 de dezembro,: Neste período vão aplicar-se as regras restritivas previstas no decreto que renova o estado de emergência e que se aplicam de acordo com o nível de risco por concelho;A realização de festas de carácter público ou abertas ao público será proibida entre 31 e 3 de janeiro (inclusive), estando também proibidos os ajuntamentos na via pública com mais de seis pessoas.Nos(com menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores) as medidas em vigor, com as exceções mencionadas acima para os dias 31 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro, são as seguintes:Nos concelhos de(com 240 a 480 casos), as medidas que vigoram, com as exceções mencionadas acima para os dias 31 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro, são:Já nos concelhos de(480 a 960 casos) e(960 ou mais casos), as medidas são mais apertadas. Estas são as restrições que vigoram:AlbufeiraAlcobaçaAlcoutimAljezurAljustrelAlmeirimAlmodôvarAlpiarçaAlvaiázereAlvitoArcos de ValdevezArganilArraiolosArronchesAvisBarrancosBejaBenaventeBombarralBorbaCadavalCarrazeda de AnsiãesCastro MarimCastro VerdeConstânciaCorucheCubaEntroncamentoEstremozFerreira do AlentejoFerreira do ZêzereFornos de AlgodresFronteiraGóisLagoaLagosMaçãoMangualdeMêdaMelgaçoMonchiqueMoraMouraNazaréOleirosOlhãoOliveira de FradesOuriquePampilhosa da SerraParedes de CouraPedrógão GrandePenalva do CasteloPonte de SorPortelProença-a-NovaRedondoSantiago do CacémSão Brás de AlportelSardoalSertãSilvesSinesSouselTábuaTaviraTomarViana do AlentejoVidigueiraVila de ReiVila do BispoVila Nova da BarquinhaVila Nova de CerveiraVila Nova de Foz CôaVila Nova de PaivaVila Nova de PoiaresVila Real de Santo AntónioVila ViçosaAbrantesAlandroalAlcácer do SalAlcanenaAlcocheteAlijóAmadoraArruda dos VinhosAveiroBatalhaBelmonteCabeceiras de BastoCaldas da RainhaCampo MaiorCantanhedeCarregal do SalCartaxoCascaisCastanheira de PêraCastelo de PaivaCastro DaireCelorico da BeiraCelorico de BastoCoimbraCondeixa-a-NovaCovilhãElvasFaroFigueira da FozFundãoGolegãGouveiaLeiriaLouléLouresLourinhãLousãMacedo de CavaleirosMafraManteigasMarinha GrandeMiraMirandelaMogadouroMoimenta da BeiraMontemor-o-VelhoNisaÓbidosOdemiraOdivelasOeirasOliveira do BairroOurémPalmelaPenedonoPenelaPenichePombalPortimãoReguengos de MonsarazRibeira de PenaRio MaiorSabrosaSalvaterra de MagosSanta Comba DãoSantarémSão João da PesqueiraSão Pedro do SulSátãoSeixalSesimbraSetúbalSever do VougaSintraSobral de Monte AgraçoSoureTaroucaTondelaTorres NovasTorres VedrasTrancosoVagosVale de CambraValençaVendas NovasViana do CasteloVila FlorVila Franca de XiraVila Velha de RódãoVinhaisVizelaVouzelaÁguedaAlbergaria-a-VelhaAlenquerAlfândega da FéAlmadaAlmeidaAmaranteAmaresAnadiaAnsiãoAroucaAzambujaBaiãoBarreiroBoticasBragaCaminhaCastelo BrancoChamuscaCinfãesEspinhoEstarrejaÉvoraFafeFelgueirasFigueira de Castelo RodrigoFigueiró dos VinhosFreixo de Espada à CintaGondomarGrândolaGuardaIdanha-a-NovaÍlhavoLamegoLisboaLousadaMaiaMarco de CanavesesMatosinhosMealhadaMértolaMesão FrioMiranda do CorvoMiranda do DouroMoitaMonçãoMontalegreMontemor-o-NovoMontijoMurçaMurtosaNelasOliveira do HospitalOvarPaços de FerreiraParedesPenacovaPenafielPeso da RéguaPonte da BarcaPonte de LimaPortalegrePortoPorto de MósResendeSabugalSanta Maria da FeiraSanto TirsoSão João da MadeiraSeiaSernancelheSerpaTerras de BouroTorre de MoncorvoValongoVila Nova de GaiaVila RealVila VerdeViseu

Aguiar da Beira

Alter do Chão

Armamar

Barcelos

Bragança

Castelo de Vide

Chaves

Crato

Esposende

Gavião

Guimarães

Marvão

Mondim de Basto

Monforte

Mortágua

Mourão

Oliveira de Azeméis

Penamacor

Pinhel

Póvoa de Lanhoso

Póvoa de Varzim

Santa Marta de Penaguião

Tabuaço

Trofa

Valpaços

Vieira do Minho

Vila do Conde

Vila Nova de Famalicão

Vila Pouca de Aguiar

Vimioso