Arábia Saudita tenta organizar um G20 virtual extraordinário

AArábia Saudita apelou esta quarta-feira, dia 18 de janeiro, à organização, na próxima semana, de uma cimeira “virtual” do G20, que integra as 20 principais potências económicas mundiais, dedicada à luta contra a pandemia do novo coronavírus.





“A presidência saudita do G20 comunica com os países do G20 para convocar uma cimeira virtual extraordinária (…) na próxima semana para avançar com uma resposta coordenada à pandemia de Covid-19 e às suas consequências económicas”, anunciaram as autoridades de Riade, num comunicado.