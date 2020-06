Desta forma, a AML, que representa 27,8% da população do país, é responsável por 36,4% dos 41.189 casos confirmados em todo o país desde o início da pandemia.



Lisboa, que é o concelho mais populoso de Portugal, regista o maior número de casos, com 3.347 infetados, o que corresponde a 6,57 casos por milhar de habitantes. Segue-se Sintra, o segundo município com maior população, que contabiliza agora 2.499 casos, o que corresponde a 6,38 infeções por mil residentes. A média nacional é de quatro casos por milhar de pessoas.



Ainda acima dos mil casos existem mais três concelhos na AML: Loures (1.756, o que representa 8,22 casos por mil habitantes), Amadora (1.601 e 8,7 casos por mil residentes) e Odivelas (1.060 e 6,55 casos por mil pessoas).



A AML soma 10.219 novos casos desde o início do desconfinamento, a 4 de maio, o que representa 65,2% das 15.665 novas infeções registadas no país desde essa data.



E 5.007 destes novos casos foram identificados em apenas três concelhos: Sintra (1.881), Lisboa (1.780) e Loures (1.346). Note-se que estes três municípios representam 10,8% da população portuguesa e registam cerca de 32% dos novos casos desde 4 de maio.

Cento e dezassete dias após o primeiro caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus em Portugal a Área Metropolitana de Lisboa (AML) atingiu os 15 mil pacientes, segundo os dados divulgados este sábado, 27 de junho, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Face à véspera, o número de casos na AML aumentou em 96, cabendo a Sintra o maior número de novas infeções reportadas: 22.