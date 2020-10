Argentina é o quinto país no mundo a ultrapassar um milhão de casos

A Argentina ultrapassou um milhão de casos confirmados do novo coronavírus na segunda-feira, tornando-se no segundo país da América Latina e o quinto no mundo a atingir esta marca.



O Ministério da Saúde informou que 1.002.662 pessoas já foram infetadas com o novo coronavírus e que 26.716 morreram.



A América Latina é uma das regiões mais atingidas e abriga metade das dez nações que identificaram o maior número de casos confirmados.





O Brasil atingiu um milhão de casos em junho e agora regista 5,2 milhões no total. Outras três nações da América Latina devem chegar a um milhão de casos nas próximas semanas: Colômbia, México e Peru.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).