AstraZeneca vendeu participação no capital da rival Moderna

A AstraZeneca não especifica que parcela vendeu do capital da concorrente Moderna, mas afirma que representa uma "larga porção" dentro dos 1,38 mil milhões de dólares que encaixou no ano passado através de vendas no portefólio.





A Moderna recebeu em dezembro passado a luz verde do governo norte-americano para distribuir nos Estados Unidos a vacina que desenvolveu para a covid-19, um negócio com o qual deverá arrecadar 18,4 mil milhões de dólares em vendas. Este valor permitirá que a farmacêutica registe o primeiro ano de lucro desde que foi fundada, em 2010.





A AstraZeneca investiu pela primeira vez na Moderna em 2013, num total de 240 milhões de dólares que foi consolidando a posteriori, de olhos postos em novas tecnologias que poderiam compensar a perda de patentes.





Em 2019, a participação da Astrazeneca na Moderna era de 7,65%, de acordo com o último relatório da farmacêutica britânica. Tendo em conta esta percentagem e o preço com que as ações da Moderna terminaram 2020, os 104,47 dólares, a posição da AstraZeneca valeria 3,2 mil milhões de dólares, refere a Reuters.





As ações da Moderna mais que quintuplicaram o seu valor no ano passado depois de a empresa ter desenvolvimento uma vacina para a covid-19 e esta ter sido aprovada.