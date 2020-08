Banco Mundial alerta que crise pode levar 100 milhões de pessoas à pobreza extrema

Em entrevista à Agência France-Presse (AFP), o responsável do Banco Mundial disse que entre 70 e 100 milhões de pessoas podem entrar em "pobreza extrema", número que "pode aumentar" se a pandemia piorar ou durar muito tempo.Por isso, é "imperativo" que os credores reduzam a dívida dos países pobres", defendeu Malpass.Os países do G20, grupo que inclui os ministros das Finanças e os responsáveis dos bancos centrais das maiores economias do mundo, decidiram, em abril, suspender o pagamento da dívida dos países mais pobres até ao final de 2020.O Banco Mundial, à semelhança de várias organizações não-governamentais (ONG), defende a prorrogação desta moratória até 2021, possibilidade que deverá ser votada pelo G20 em outubro.Para David Malpass, esta não é uma ajuda suficiente, uma vez que os países em causa vão continuar a ter dificuldade em liquidar os pagamentos.O responsável do Banco Mundial sublinhou ainda que a redução da dívida deve depender da situação de cada país.Em 2015, esta instituição estimava que 734 milhões de pessoas já viviam em pobreza extrema, ou seja, cerca de 10% da população mundial.Porém, a crise decorrente da pandemia de covid-19 veio agravar esta situação com, por exemplo, a supressão de empregos e as dificuldades de abastecimento."Tudo isto contribui para atirar as pessoas para [uma situação] de pobreza extrema", notou Malpass.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.