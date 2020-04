Banco Popular da China corta uma das principais taxas de juro para mínimo histórico

O Banco Popular da China decidiu avançar com o corte de uma das principais taxas de juro esta quarta-feira. O objetivo é estimular a economia, numa altura que é de recuperação face ao surto de covid-19 e quando se espera uma forte quebra na riqueza do país.





A taxa de juro de médio prazo a um ano, a chamada Loan Prime Rate, ou LPR, caiu de 3,15% para 2,95%, anunciou o banco central chinês. Esta taxa fica assim num nível sem paralelo desde que foi introduzida, em 2014.





Esta é considerada uma das principais taxas de juro uma vez que serve como benchmark para a taxa de juro de referência do banco central. Ou seja, o Banco Popular da China, caso descesse esta segunda taxa, passaria a emprestar aos bancos comerciais a um custo mais baixo, o que lhes permitiria, por sua vez, reduzir os custos para financiar outros atores da economia.

Paralelamente, a mesma entidade divulgou que vai injetar 100 mil milhões de yuans na economia, através de operações de liquidez.

Estas medidas são tomadas dois dias antes da divulgação do produto interno bruto (PIB) chinês relativo ao primeiro trimestre do ano. As revisões apontam para que se verifique o primeiro declínio neste indicador desde 1976. Os economistas consultados pela Reuters preveem uma queda de 6,5% no PIB chinês.