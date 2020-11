BE promete abster-se em votação para declaração do estado de emergência

Catarina Martins anunciou há instantes que o Bloco de Esquerda vai abster-se na votação do estado de emergência por considerar que a lei de bases da saúde já permite a requisição pública dos recursos dos serviços de saúde privados.O tema da requisição de meios privados é caro ao BE. Os deputados do partido têm repetido que o Governo deve pôr ao serviço do Estado todos os recursos de saúde que existem no país, de forma a combater a pandemia da covid-19 e assegurar a saúde dos portugueses.A declaração do estado de emergência fica assim mais perto de ser aprovada, no Parlamento. A votação está neste momento a decorrer, depois do regime ter sido proposto pelo Presidente da República.(Notícia atualizada às 16h41)