Bélgica passa de confinamento parcial para total com mortes a duplicar a cada seis dias

As autoridades da Bélgica decretaram esta sexta-feira a entrada em novo período de confinamento total, adotando as medidas restritivas que estiveram em vigor na fase de resposta à primeira vaga da crise pandémica.O país encontrava-se nos últimos dias em confinamento parcial para tentar controlar o agravamento da pandemia, no entanto as medidas de contenção que estavam até aqui em vigor mostraram-se insuficientes para travar o avanço da covid-19. O número de mortes causadas pela covid estava a duplicar a uma razão de seis em seis dias.O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, justificou este reforço de restrições com a necessidade de reagir à "emergência sanitária" que o país atravessa e que colocou os hospitais sobre elevada pressão.Assim, todos as atividades económicas consideradas não essenciais vão ficar encerradas durante seis semanas, a contar a partir da próxima segunda-feira, 2 de novembro. Já os supermercados estão autorizados a vender apenas bens essenciais.Os ajuntamentos em locais públicos ficam limitados a um máximo de quatro pessoas e cada agregado familiar poderá receber apenas um convidado de cada vez nas suas casas.Recorde-se que a Bélgica vivia já num confinamento parcial que impunha o recurso ao teletrabalho quando possível e o recolher obrigatório entre as 17:00 e as 5:00, medidas que se mantêm em vigor. Quem sair de casa terá de apresentar uma justificação se requerida pelas autoridades.Ainda assim, depois de umas férias intercalares prolongadas, as escolas vão reabrir a 16 de novembro. Já os bares e restaurantes vão permanecer encerrados.Esta semana, também a Alemanha e a França anunciaram confinamentos parciais de um mês , embora as medidas gaulesas sejam mais restritivas do que as adotadas por Berlim. O Governo português reíune-se este sábado em Conselho de Ministros para, depois de, esta sexta-feira, ter auscultado os partidos, decidir a adoção de novas medidas para conter a propagação da covid-19.