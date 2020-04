Bill Gates: Mortalidade por covid-19 pode ser “muito menor” do que apontam estimativas

O bilionário Bill Gates afirma que a taxa de mortalidade do coronavírus nos Estados Unidos pode ser "muito menor" do que aquilo que apontam as mais recentes estimativas feitas pelas autoridades de saúde. Isto se as medidas de distanciamento social forem devidamente cumpridas.





Membros da administração de Trump previram que o vírus deveria provocar entre 100.000 a 240.000 mortes nos próximos dois meses, mas Gates acredita que estes números não são inevitáveis.