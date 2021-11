BioNTech revê em alta estimativa de receitas com a vacina anti-covid para 17 mil milhões

BioNTech reviu em alta as receitas que prevê registar com a venda das 2,5 mil milhões de vacinas para combater a covid-19 no final deste ano, de acordo com o relatório e contas apresentado nesta terça-feira pela empresa.Em dezembro de 2021, a companhia germânica apontava para receitas entre os 16 e os 17 mil milhões de euros, o que representa uma subida face aos 15,9 mil milhões que eram previstos anteriormente.

No terceiro trimestre deste ano, a BioNTech registou receitas de 6,09 mil milhões de euros, uma subida exponencial face aos 67,5 milhões de euros registados no período homólogo. Os lucros por ação situaram-se nos 12,35 euros, contra o prejuízo de 0,88 euros registado um ano antes e acima da previsão de 9,83 euros para este período.A Pfizer e a BioNTech entregaram cerca de 2 mil milhões de vacinas contra a covid-19, a BNT162b2, a mais de 152 países e territórios em todo o mundo, até ao dia 2 de novembro. Em 2022, prevê atingir os 4 mil milhões de doses produzidas.