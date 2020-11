Bloco de Esquerda diz que medidas contra a covid-19 não carecem do estado de emergência

Leia Também Vem aí estado de emergência mais limitado

Catarina Martins apresentou-se relativamente indecisa aos jornalistas, no Palácio de Belém, depois da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa. Se por um lado a coordenadora do Bloco de Esquerda considera que "os mecanismos [contra a pandemia] que devem ser tomados podem ser implementados sem estado de emergência", por outro vê "com agrado que o governo finalmente venha dar uma palavra sobre a necessidade de requisitar" os recursos dos hospitais privados."Dito isto", reflete Catarina Martins, "o Bloco só tomará uma posição quando conhecer o texto exato desse estado de emergência". Para o Bloco de Esquerda, a principal "preocupação é o reforço do Serviço Nacional de Saúde", explica, garantindo no entanto ter total "disponibilidade para ler o texto, como, aliás, sempre fizemos".Catarina Martins sublinha que o Bloco já tinha abordado o Executivo, pedindo que fosse criada nova legislação que permitisse a implementação das medidas contra a covid-19 necessárias, prescindindo assim do estado de emergência, o qual tem a duração de apenas 15 dias. "Sabemos que dificilmente em 15 dias teremos uma situação em que possamos voltar à normalidade", refere a deputada."É por essa razão que não vemos o estado de emergência como necessariamente o instrumento mais adequado para este momento."(Notícia atualizada às 16h45)