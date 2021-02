Boris Johnson garante: Saída do confinamento será "cautelosa, mas irreversível"

Dentro de uma semana, o Governo britânico pretende dar a conhecer o respetivo plano de saída do atual confinamento geral em que o Reino Unido se encontra e que, segundo revelou esta manhã Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, terá metas devidamente calendarizadas para atualizações que venham a ser necessárias em função da evolução da pandemia.Mas, de acordo com a citação da BBC, o também líder dos "tories" afiança que o surgimento de novos curtos ou o agravamento da propagação do novo coronavírus poderá determinar o adiamento desses objetivos definidos à partida.Mas seja como for, certo para Boris Johnson é que a saída do confinamento será "cautelosa, mas irreversível", o que significa que o primeiro-ministro britânico acredita que o início do processo de desconfinamento não terá retorno possível.Estas declarações surgem depois de um conjunto de deputados do Partido Conservador terem apelado a um compromisso pela liberdade e consequente fim do confinamento generalizado.Por outro lado, o otimismo de Johnson acontece depois de, este domingo, o governo "torie" ter anunciado que cumpriu já o objetivo de vacinar 15 milhões das pessoas mais vulneráveis em território britânico.