União Europeia negoceia com Pfizer e BioNTech o dobro das vacinas previstas

A União Europeia está em negociações com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para acordar a compra de mais vacinas contra a covid-19. De acordo com uma fonte envolvida no processo, o novo contrato em cima da mesa representa uma encomenda de 100 milhões de doses, com a opção de serem adquiridas mais 200 milhões.Caso o contrato vá para a frente e a opção seja acionada, a União Europeia irá adquirir o dobro das 300 milhões de doses atualmente previstas. Recorde-se que numa fase inicial Bruxelas anunciou a compra de 200 milhões de doses da vacina desenvolvida conjuntamente pela Pfizer e pela BioNTech, mas a encomenda foi alargada após pressão por parte dos Estados-membros.Quer isto dizer que ao todo a União Europeia poderá adquirir 600 milhões de doses de vacinas da Pfizer/BioNTech.Os Estados-membros têm incitado Bruxelas a adquirir mais doses da vacina dada a evolução recente da situação epidemiológica em vários países. O aparecimento de novas estirpes do vírus está a provocar um aumento nos casos de pessoas infetadas, o que levou já vários governos a decretarem a imposição de novas restrições."Estamos em conversações para perceber como é que podemos fornecer mais doses da vacina à Europa a partir da Europa", afirmou o presidente executivo da BioNTech, Ugur Sahin, num email citado pela agência Bloomberg.Dada a grande procura pela vacina, a Pfizer e a BioNTech estão atualmente focadas em aumentar a capacidade de produção. A perspetiva para 2021 é que sejam feitas 1,3 mil milhões de doses da vacina contra a covid-19.(Notícia atualizada às 12h36)