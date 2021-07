Caldas da Rainha sai de alerta após DGS corrigir incidência da pandemia no concelho

A Direção-Geral de Saúde (DGS) corrigiu esta segunda-feira a incidência da pandemia nas Caldas da Rainha, baixando o valor reportado de 128 para 112 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias entre 24 de junho e 7 de julho.Assim, o município da região Oeste deixa de estar em situação alerta e já não arrisca, mesmo que supere os 120 casos por 100 mil residentes na reavaliação da próxima quinta-feira, recuar no desconfinamento ao ser classificado como concelho de risco elevado.Desta forma, o número de concelhos em situação de alerta baixa de 34 para 33.Em comunicado, a DGS indica que "esta correção surge depois de identificada uma falha técnica e após confirmaçãodos casos acumulados com a Autoridade de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo".