Canadá estima que pandemia cause 11 mil a 22 mil mortos

Apesar de até ao momento não ser dos países mais atingidos pela pandemia, o Canadá poderá registar um total de 11 mil a 22 mil mortos devido à covid-19 no final do surto, estimam as autoridades de saúde canadianas.

Nos dois cenários mais prováveis divulgados pelas autoridades sanitárias do Canadá o número de casos de infeção com o novo coronavírus será ou de 934 mil, na hipótese mais favorável, ou cerca de 1,9 milhões, no cenário mais negativo.

No primeiro caso, as estimativas são de que o número de óbitos no país se situem em 11 mil. Já na hipótese mais sombria, as vítimas mortais ascenderiam a 22 mil.

O Canadá contabiliza até esta quinta-feira, 9 de abril, 19.438 casos confirmados e 435 mortes.