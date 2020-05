Casos confirmados de covid-19 em Portugal desaceleram depois de três dias em crescendo. Mais 12 mortos

Nas últimas 24 horas o número de óbitos aumentou (12 contra 9 anunciados ontem), sendo que a taxa de crescimento também subiu (1,1% contra 0,8% ontem). A taxa de letalidade subiu, assim, para 4,11% face aos 4,09% de ontem.

Contudo, os novos casos que vinham a aumentar ao longo desta semana,a primeira desde que terminou o estado de emergência, desacelerou para 0,51%. A taxa de crescimento do número de infetados caiu (0,51% contra 2,1% ontem). Em termos absolutos também caiu (138 contra 553 ontem).



Durante a semana, os casos de novas infeções tinham subido acima dos 2%, em dois dos três dias de crescendo.



O número de internados voltou a cair, 3%, estando agora no hospital 815 pessoas, menos 27 do que ontem. 120 estão nos cuidados intensivos, menos 7 que ontem, tendo nas últimas 24 horas morrido 12 pessoas.





Existem 2.499 casos recuperados, acima dos 2.422 registados ontem.

Segundo o boletim diário da DGS, há 645 mortos no Norte, 238 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 215 no centro e 13 no Algarve (o mesmo do dia anterior). Os Açores registam 14 óbitos, o Alentejo tem um óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais.

Entre as vítimas mortais, 755 têm mais de 80 anos; 226 entre 70 e 79; 97 entre 60 e 69; 36 entre 50 e 59; 11 com idade entre 40 e 49 anos e um com entre 20 e 29 anos. 574 são mulheres e 552 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 272.443, acima dos 269.266 registados ontem. 2.955 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (2.984 ontem) e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 26.667.









