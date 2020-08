Casos de covid-19 disparam em Vila do Conde e Torres Vedras. Veja no mapa como está o seu concelho

No espaço de uma semana, o concelho de Vila do Conde registou 61 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, um número apenas superado por Lisboa e Sintra. Também Torres Vedras somou 56 casos adicionais, a quarta maior subida, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira.Em Vila do Conde foram contabilizados 61 novos infetados, elevando o total do município para 496. Tendo em conta que a população vilacondense é de cerca de 80 mil habitantes, o concelho apresenta uma incidência de 6,2 casos por mil habitantes. Também o município vizinho da Póvoa de Varzim registou mais 29 casos.Assim, estes dois concelhos, onde residem menos de 10% dos 1,73 milhões de habitantes da Área Metropolitana do Porto (AMP), foram responsáveis por 55,5% dos novos casos da AMP, que somou 162 infetados em sete dias.Mais a sul, em Torres Vedras, um surto num lar levou o número de casos no concelho a aumentar em 56, atingindo os 232. Apesar de ter apenas 78,5 mil habitantes, este município, conhecido pelo desfile carnavalesco, foi o quarto com mais novos casos no espaço de uma semana.Acima destes dois municípios surgem apenas Lisboa e Sintra, os dois concelhos mais populosos do país, com 509,5 mil e 391,4 mil habitantes, respetivamente. Na autarquia da capital foram registados mais 129 casos positivos, enquanto em Sintra o número de infetados aumentou em 76.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) registou 611 casos entre 2 e 9 de agosto, o que representa uma média inferior a 90 casos diários (87,3) no conjunto dos 18 municípios.Os dois concelhos mais populosos - Lisboa e Sintra - foram responsáveis por cerca de um terço dos novos casos.Entre os concelhos que estiveram com freguesias em estado de calamidade, Loures somou 55 casos, Odivelas contabilizou mais 40 e a Amadora mais 37.Entre os concelhos com mais casos na AML contam-se ainda Oeiras (53), Vila Franca de Xira (43) e Cascais (37).O número de municípios com pelo menos três casos confirmados - a DGS não identifica os concelhos com dois ou menos casos - aumentou em quatro no espaço de uma semana.Constância, Figueira de Castelo Rodrigo, Ribeira Brava e Santana são os quatro novos concelhos que passaram a ter pelo menos três casos, elevando o total para 260 municípios, o que corresponde a 84,4% dos 308 concelhos do país.Quanto aos municípios com mais de uma centena de casos, Sesimbra ultrapassou essa fasquia, com 103 casos, tornando-se o 76.º município com 100 ou mais casos.Lisboa, com 4.691 infetados, mantém-se como o concelho com mais casos, seguindo-se Sintra (3.906) e Loures (2.413). Existem 13 municípios com mais de mil infetados, dos quais oito - Lisboa, Sintra, Loures, Amadora, Odivelas, Cascais, Oeiras e Vila Franca de Xira - pertencem à AML. Da AMP há quatro concelhos com mais de um milhar de casos: Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos e Gondomar. O outro município acima de mil infetados é Braga.