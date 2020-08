Casos de covid-19 em Portugal aceleram pelo terceiro dia e morreram mais 2 pessoas

Uma menina entre os zero e os nove anos de idade é uma das vítimas registadas nas últimas 24 horas. É a primeira morte entre crianças devido à pandemia do novo coronavírus em Portugal. De acordo com a ministra da Saúde, trata-se de uma bébé de 4 meses, que tinha patalogias associadas.



Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, detalhou que a bebé tinha nascido com uma "patologia de base muito grave": "uma cardiopatia congénita bastante grave que levou a uma consequência cardíaca que é o aparecimento de uma miocardite".

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.786,, quando estavam contabilizados 1.784, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira, 19 de agosto.Os dois óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, situam-se abaixo da média diária dos últimos sete dias (3,1) e comparam com os cinco mortos anunciados ontem.O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,46% para 54.701, o que representa. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,39% para 54.448 (214 novos).O número de novos casos aumentou pelo terceiro dia seguido, é o mais elevado em seis dias e situa-se acima da média diária dos últimos sete dias que é agora de 211. Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 27,1 novos casos por 100 mil habitantes, o número mais alto desde 1 de agosto. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, desceu face aos 26,87 da véspera.

Casos em Lisboa e Vale do Tejo voltam a aumentar



Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 159 novos casos (128 ontem), o que representa 63% do total de novos casos no país e o nível mais elevado em seis dias.



Fora de LVT registaram-se 94 novos casos, o número mais alto em quatro dias. 65 foram no Norte, 17 no Centro, 7 no Alentejo, 4 no Algarve e 1 na Madeira.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade desceu para 3,27%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 14 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 40.129 casos, mais 193 do que o reportado ontem (39.936).



O número de casos ativos aumentou em 58, para 12.786, o que representa 23,37% do total de casos confirmados, registando o quarto dia de aumentos.



Menos doentes internados e nas UCI



Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais 54 mil casos confirmados, 329 estão internados em hospitais, menos sete do que na véspera (336).



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 35 pacientes, menos três do que ontem.



Segundo o boletim diário da DGS, há 840 mortos no Norte, 639 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 253 no Centro e 22 no Alentejo. Os Açores registam 15 óbitos, o Algarve tem 17 falecidos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

Mais de 22 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 781.194 pessoas e infetou mais de 22 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, até às 11:00 de hoje, de Lisboa, já morreram pelo menos 781.194 pessoas e há mais de 22.187.780 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 13.874.900 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Na terça-feira, foram registadas 6.568 novas mortes e 250.397 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus últimos balanços foram o Brasil (1.352), Estados Unidos (1.226) e Índia (1.092).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 171.833 óbitos para 5.482.823 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 1.898.159 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Brasil com 109.888 mortes para 3.407.354 casos, México com 57.774 mortes (531.239 casos), Índia com 52.889 mortes (2.767.273 casos) e Reino Unido Unidos com 41.381 mortes (320.286 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 84.888 casos (17 novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 79.685 recuperações.

A Europa totalizou 211.329 mortes (3.588.985 casos), América Latina e as Caraíbas 246.473 mortes (6.316.389), Estados Unidos e Canadá 180.909 mortes (5.605.869 casos), Ásia 82.670 mortes (4.158.901 casos), Médio Oriente 33.029 mortes (1.353.953 casos), África 26.301 mortes (1.137.392 casos) e Oceânia 483 mortes (26.298 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.