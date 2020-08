Casos de covid-19 aceleram em Portugal com infetados fora de LVT em máximos de três meses

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1764, mais três óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.761, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira, 12 de agosto.



O número de óbitos está abaixo da média diária dos últimos sete dias (3,4) e compara com os dois de ontem.





O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,53% para 53.223, o que representa 278 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,23%, para 52.945 (120 novos), pelo que o número de novos infetadodos mais do que duplicou face a ontem.O número de novos casos é o mais elevado em cinco dias e compara com a média diária dos últimos sete dias de 196. Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 25,35 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, voltou agora a agravar-se depois de ter vindo a descer de forma contínua nos últimos dias.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 160 novos casos (contra 72 ontem), o que representa 58% do total de novos casos no país.



Fora de LVT registaram-se 118 novos casos, o que representa o valor mais elevado desde 8 de maio. Os novos infetados dividem-se da seguinte forma: 89 no Norte, 12 no Centro, 10 no Alentejo, 4 no Algarve, 1 nos Açores e 2 na Madeira.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade baixou para 3,31%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 15 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 38.940 casos, mais 180 do que o reportado ontem (38.760).

O número de casos ativos aumentou para 12.519, o que representa 23,5% do total de casos confirmados.

Mais doentes internados e nas UCI



Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais de 53 mil casos confirmados, 367 estão internados em hospitais, mais dois do que na véspera (365).



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 40 pacientes, mais cinco do que na véspera.



Segundo o boletim diário da DGS, há 836 mortos no Norte, 621 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 253 no Centro e 22 no Alentejo. Os Açores registam 15 óbitos, o Algarve tem 17 falecidos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.