Casos de covid-19 em Portugal aumentam em 123 e há mais 5 mortes

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.801, mais cinco óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.796, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira, 24 de agosto.



Três óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e dois no Norte. As cinco mortes ficam acima das duas anunciadas ontem pela DGS e representam o nível mais elevado desde 18 de agosto.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,22% para 55.720, o que representa 123 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,1% para 55.597, o que representa 145 novos casos, o valor mais baixo desde 17 de agosto.





No que respeita aos doentes internados, a subida foi de quatro, passando o total de 317 para 321. Nos cuidados intensivos, pelo contrário, há menos três pacientes internados, tendo o número diminuído de 47 para 44.





Esta descida acontece depois de ontem ter sido reportado o maior aumento de casos mais graves dos últimos 11 dias, com os internamentos em cuidados intensivos a subirem de 42 para 47. Além de ter sido o maior aumento em mais de uma semana, elevou o total para o nível mais alto desde 26 de julho.





Os dados revelados pela DGS mostram ainda que há agora 40.880 pessoas em Portugal recuperadas da covid-19, mais 106 face a ontem.





Lisboa e Vale do Tejo com 51% dos novos casos





Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentrou 51% dos novos casos registados nas últimas 24 horas. Das 123 novas infeções no país, 63 foram observadas em LVT, que viu assim o total de casos aumentar para 28.815.





Ontem, LVT representou apenas 32% dos novos casos de covid-19 no país, o peso mais baixo desde o final de abril, ainda antes do desconfinamento.





Dos restantes 60 novos casos das últimas 24 horas, 43 foram no Norte, 8 na região Centro, 6 no Algarve e três nos Açores.