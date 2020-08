Casos de covid-19 em Portugal aumentam em 219 e morreram mais quatro pessoas

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.792, mais quatro óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.788, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira, 21 de agosto.



Três óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e um no Norte. O quatro óbitos estão acima dos dois anunciados ontem e situam-se acima da média diária dos últimos sete dias (2,9).





O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,4% para 55.211, o que representa. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,53% para 54.992 (291 novos).O número de novos casos desceu depois de quarto dias a subir, mas ainda assim é o quarto seguido acima dos 200 casos e situa-se acima da média diária dos últimos sete dias que é agora de 204. Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 27,78 novos casos por 100 mil habitantes, o número mais alto desde 31 de junho. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, aumentou face aos 28,47 da véspera.Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT)(170 ontem), o que representade novos casos no país.Fora de LVT registaram-se, abaixo dos 121 de ontem, dia em que tinha sido igualado o máximo de 8 de maio atingido na semana passada. A região Norte registoudepois de ontem ter atingido o número mais elevado desde 8 de maio. Quanto às outras regiões, foram registados 8 novos casos no Centro, 5 no Alentejo, 11 no Algarve, 4 nos Açores e 3 na Madeira.Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a, o que corresponde ao valor mais baixo desde 14 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 40.473 casos,do que o reportado ontem (40.264).e está agora em máximos de agosto. São mais 6, para 12.946, o que representa 23,45% do total de casos confirmados.



Doentes internados baixam para 321



Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais 55 mil casos confirmados, 321 estão internados em hospitais, menos 13 do que na véspera (334) e o número mais reduzido em seis dias.



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 41 pacientes, mais dois do que ontem.



Segundo o boletim diário da DGS, há 842 mortos no Norte, 643 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 253 no Centro e 22 no Alentejo. Os Açores registam 15 óbitos, o Algarve tem 17 falecidos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.