Casos de covid-19 na Grande Lisboa mais do que duplicaram desde desconfinamento

O epicentro da pandemia da covid-19 em Portugal mudou-se para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) desde meados de abril e acelerou após o início do desconfinamento, a 4 de maio. Desde essa data, a AML registou um aumento de 137% no número de infetados, passando de 4.781 para 11.334 a 9 de junho, quando decorrem 100 dias desde o primeiro caso reportado.





Dentro da AML, destacam-se os concelhos de Lisboa, com 1.184 casos reportados desde 4 de maio, e de Sintra, com 1.136 novos infetados. Já Loures mais do que triplicou o número de casos, passando de 410 para 1.331.Também Odivelas viu os infetados mais do que triplicar, aumentando de 244 para 735.Há ainda alguns concelhos, com menor número de casos, que registaram subidas expressivas após o desconfinamento. É o caso da Azambuja, que passou de 21 para 87 infetados, Condeixa-a-Nova (de 71 para 155), Coimbra (de 458 para 605), Lousada (de 225 para 346) e Alenquer (de 22 para 112).Também Ovar, onde foi estabelecida uma cerca sanitária, aumentou o número de casos de 573 para 672, sendo o concelho com mais casos por milhar de habitantes. O município vareiro regista 12,42 infeções por mil residentes, enquanto a média nacional se situa em 3,46.A 3 de maio, último dia antes do desconfinamento, eram apenas seis os concelhos com mais de mil casos, atualmente já são nove os municípios acima desta fasquia. Com pelo menos 100 casos o número de concelhos subiu de 42 para 56.Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo foi responsável por três em cada quatro novos casos (76,8%) registados no país desde o fim do Estado de Emergência. O Norte, que ainda é a região com mais casos (16.998) pesou apenas 18,3% nas novas infeções.A região Centro pesou 3,6%, o Alentejo e o Algarve representaram apenas 0,6% dos novos casos cada, enquanto os Açores registaram 10 infetados e a Madeira somente quatro.

Decorridos 100 dias desde o primeiro caso reportado em Portugal, o país contabiliza 35.600 casos confirmados e 1.497 vítimas mortais.



Desta forma, a média ao longo deste período é de 356 casos e de 15 mortes por dia.



No entanto, existem grandes diferenças entre os primeiros 50 dias da pandemia, em que a média registada situou-se em mais de 427 casos por dia, e os 50 dias seguintes, quando esse valor recuou para 284 novos infetados a cada 24 horas.



Já no que respeita aos óbitos, a média é menos volátil, sendo de 15,24 mortes na primeira metade deste período e de 14,7 na segunda metade.



Nas vítimas mortais, a região Norte continua a ser a mais severamente atingida, com um total de 809 óbitos, o que representa 54% do total nacional. Lisboa e Vale do Tejo regista 412 vítimas mortais, o Centro soma 245, enquanto Algarve e Açores contabilizam 15 cada. Há ainda uma morte no Alentejo e a Madeira continua sem qualquer óbito a lamentar.