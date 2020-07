Casos de covid-19 ultrapassam os 50 mil em Portugal. Há hoje mais 209 infetados e 1 morto

50.164, segundo os dados revelados pela DGS este domingo, 26 de julho.Lisboa e Vale do tejo aumentou o peso nos novos casos. Responder por um total de 25.448 infetados, mais 155 que no sábado. Ou seja, dos totais de novos casos nas últimas 24 horas, Lisboa e Vale do tejo é responsável por 74%.

0,42%, face aos 0,53% que tinha aumentado no sábado, dia em que se registaram 263 novos casos. Este domingo é assim o segundo dia consecutivo com os novos casos a ficarem abaixo dos 300.

3,42%.



Há também menos pessoas internadas, e menos internadas em cuidados intensivos. São agora 403 as que estão internadas, menos 7 que as contabilizadas no sábado.





O crescimento de novos casos diminuiu face a sábado. No domingo subiuNas últimas 24 horas houve mais um morto, elevando as vítimas mortais a um total de 1717. No sábado tinham sido registados 4 óbitos.A taxa de letalidade ficou, assim, nas últimas 24 horas nosNos cuidados intensivos estão agora 48 pessoas, sendo que no sábado estavam mais duas.Nas últimas 24 horas atingiu-se um total de 35.217 casos recuperados, mais 207 que no sábado, dia em que os recuperativos tinham atingido 323 situações.Há, assim, 13.230 casos ativos, 26,37% do total.(Notícia atualizada com mais informações)