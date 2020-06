CDC estima que 16,5 a 26,5 milhões dos americanos tenham sido infetados com covid-19

O número de norte-americanos que terão sido infetados com o novo coronavírus é estimado entre 16,5 e 26,5 milhões pela autoridade de saúde dos EUA. Os casos confirmados são menos de 2,5 milhões.

Entre 5 a 8% dos americanos foram infetados pelo novo coronavírus, indicou esta quinta-feira o diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC), Robert Redfield, citado pela AFP.





Trata-se de um número muito superior aos casos confirmados no país, que rondam os 2,5 milhões, e supera largamente o total mundial de casos confirmados de covid-19, que se cifram em 9,6 milhões.



Robert Redfield avançou esta estimativa com base em testes serológicos realizados em amostras representativas da população que identificam se o sistema imunitário de uma pessoa esteve em contacto com o vírus.



"A pandemia está muito longe de estar controlada nos Estados Unidos", insisitiu Redfield.



Nos últimos dias o número de novos casos confirmados nos EUA têm aumentado e em certos estados, como o Texas, encontram-se em níveis recorde desde o início da pandemia. Na cidade texana de Houston foi esta quinta-feira esgotada a capacidade dos serviços de cuidados intensivos.



Os EUA são o país mais atingido pela pandemia, somando quase 2,5 milhões de casos e perto de 125 mil mortes devido à covid-19.

Segundo o responsável, que falava numa videoconferência com jornalistas, "serão 5, 6, 7 ou 8% os americanos que tiveram a infeção, quer se tenham apercebido ou não". Tendo em conta a população dos Estados Unidos, de cerca de 391 milhões de pessoas, o número de infetados oscilaria entre 16,5 e 26,5 milhões.