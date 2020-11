CDS ao lado do Governo em relação a novo estado de emergência

O líder do CDS afirmou esta segunda-feira que o partido tem "disponibilidade para votar a favor" de um novo estado de emergência, de forma a travar a evolução da pandemia da covid-19. Francisco Rodrigues dos Santos frisou que o CDS é um "partido responsável, não é um partido negacionista, e naturalmente quer salvar vidas".Apesar de se posicionar ao lado do Governo, Francisco Rodrigues dos Santos deixou claro aos jornalistas, após a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, que quer conhecer o diploma antes de anunciar o sentido de voto.No entanto, se o mesmo procurar localizar "as medidas orientadas para pontos específicos" e que "ajudem os portugueses a adotar as medidas e comportamentos de forma sensata para combater a pandemia a montante e não apenas nos hospitais", o CDS deverá viabilizar o regime.O presidente dos centristas acusou também alguns partidos de procurarem tirar partido da "conversa à roda das liberdades". Francisco Rodrigues dos Santos admite que é um ponto fulcral para o partido e vincou que não aceita "lições de liberdades de outros partidos"."Há pessoas que têm de ser protegidas porque estão altamente vulneráveis a este vírus", disse, acrescentando que, para isso, "temos todos de abdicar de alguma coisa".Francisco Rodrigues dos Santos criticou ainda o Executivo pelo modo como tem gerido a situação, tendo transformado " a pandemia num pandemónio". Para o líder do CDS, as discrepâncias nas posições do Governo de António Costa fazem com que os portugueses percam "a confiança". "É com muito desagrado que o CDS viu o fim das reuniões do infarmed e o fim dos debates quinzenais", acrescentou.(Atualizado às 15h23)