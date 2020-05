O governante indicou que as suas estimativas apontam para uma "elevada perda de receita" pelo Estado, a qual "vai ser muito próxima dos 10 mil milhões de euros até final do ano"."Este número tem de ser melhor enquadrado também com a resposta europeia, percebemos o quão importante são as respostas europeias para sair da crise", disse.Quanto ao aumento extraordinário das pensões previsto para maio, Centeno disse que ia repetir as palavras do primeiro-ministro, António Costa, de que "o Orçamento do Estado é para cumprir".Já questionado sobre se haverá austeridade, Centeno afirmou que neste momento o que o Governo está a fazer "é o contrário de austeridade", considerado que é importante acordar no que significa austeridade, definindo como "fazer cortes em períodos recessivos"."Estamos a fazer o contrário disto. O que aí vier depende do caráter mais ou menos temporário desta recessão", acrescentou.Sobre o orçamento suplementar, Mário Centeno admitiu que será necessário, explicando que esse orçamento suplementar não implica refazer todo o orçamento.O que será feito é "adequar os 'plafons' orçamentais às medidas que estamos a adotar e que pensamos adotar", afirmou, referindo como fundamentais alterações no financiamento da Segurança Social e da Saúde.Sobre se serão canalizadas verbas de uns ministérios para outros, Centeno admitiu que poderá ser feito "desde que não ponha em causa as políticas essenciais de cada ministério".