Chega abstém-se mas avisa: "Temos de tentar que a cura [para a covid-19] não nos mate"

O partido Chega vai abster-se na votação sobre o estado de emergência, mas promete "lutar com todas as forças" para inviabilizar a ideologia socialista do Governo.

